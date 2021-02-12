علامة صغيرة كشفت إصابة سيدة بمرض خطير.. 5 طرق لاكتشافه مبكرًا

راقبت مولي جراي، والتي تعمل مدربة رقص، العلامة بدون اهتمام معتمدة على أنها تتمتع بلياقة بدنية، وصحة جيدة، إضافة إلى أنها تبلغ من العمر 29 عامًا فقط. اكتشفت سيدة إصابتها بمرض خطير من خلال صدفة بحتة عندما لاحظت إحدى صديقاتها وجود علامة صغيرة جدًا على ركبتيها فنصحتها باستشارة الطبيب، ف





ووفقًا لصحيفة «ميرور» البريطانية لاحظت السيدة الشابة من مقاطعة نورثمبرلاند، أقصى شمال شرق إنجلترا، أن العلامة بدأت في النمو بعد بضعة أشهر، فع رضت صورة العلامة على طبيبها، والذي طلب منها الذهاب لإجراء فحوصات عاجلة غيرت حياتها حيث شخصت بإصابتها بسرطان الجلد في المرحلة الأولى.

ولحسن حظها اكتشفت إصابتها مبكرًا قبل أن يتمكن السرطان من الانتشار، حيث أزال الجراحون السرطان من ركبتها، وعمل عقدتين ليمفاويتين في فخدها، لتقليل فرص عودته، معلقة: « هذا شيء سأعيش معه الآن، أعلم أنني أكثر عرضة للإصابة بسرطان الجلد، ويمكن أن يعود مرة أخرى».





وتابعت السيدة: « يستهان بسرطان الجلد ، فأنا سأقوم الآن بإجراء فحوصات كل ثلاثة أشهر على مدى السنوات الخمس المقبلة، ويجب أن أضع كريم الشمس على أي جلد مكشوف، بغض النظر عن الطقس، وأستمر في تناول مكملات فيتامين د».









1600 جنيه إسترليني لجمعية سرطان الجلد بالمملكة المتحدة « Melanoma UK» ووفقًا للجمعية تبدأ حوالي نصف الأورام الميلانينية كتغير في الجلد الطبيعي، و يمكن رصد علامات مؤشراته الأولية بـ 5 طرق: وجمعت السيدة أكثر من





1. عدم التناسق: تكون الشامات العادية عادة متناظرة، لكن الأورام الميلانينية ذات شكل غير منتظم.





2. الحدود: تكون الشامات العادية لها حافة واضحة المعالم ، لكن للأورام الميلانينية لها حافة غير واضحة أو خشنة.





3. اللون: تميل الشامات العادية إلى أن تكون ظلًا واحدًا من اللون البني، بينما تميل الأورام الميلانينية إلى أن تكون أكثر من لون واحد؛ فقد يكون لها ظلال مختلفة، مثل البني الممزوج مع لون أسود أو أحمر أو وردي أو أبيض أو أزرق.





4. القطر: الشامات العادية ليست أكبر من الطرف الحاد للقلم الرصاص، لكن عادة ما يكون الورم الميلانيني أكثر من 6 مم.





5. التطور: إذا لاحظت أي تغيرات في الشامة، على سبيل المثال في الحجم أو الشكل أو اللون، فيجب عليك زيارة طبيبك العام.