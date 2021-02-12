تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالإسكندرية تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة ثان المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية قيام ( شخصين– مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية – لهما معلومات جنائية ) بتكوين تشكيلًا عصابيًا فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر، متخذان من دائرة أقسام مديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب ( عدد 7 جرائم سرقة ) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميل لهم "سيئ النية" ( مالك كشك– مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى ) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات والتشكيلات العصابية