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تعليم

مركز تسويق خدمات جامعة سوهاج يستعرض إنجازاته ويناقش خطته المستقبلية

الجمعة 12/فبراير/2021 - 02:43 م
جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أنغام الجنايني
اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، بفريق عمل مركز تسويق الخدمات الجامعية، لمتابعة وتقييم ما تم إنجازه من تكليفات ورصد الخدمات الجامعية المتاحة للعمل بها في الوقت الحالي، والوقوف على الفرص التسويقية التي يمكن عرضها للشراكة مع المجتمع الخارجي والمستثمرين.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة والمجتمع، الدكتورة رهام فاروق مديرة وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وفريق عمل المركز. 


وخلال الاجتماع أكد رئيس الجامعة، ضرورة التركيز على التسويق للخدمات الأكثر رواجاََ وتميز بالنسبة للجامعة، والتي تتناسب مع  مطالب السوق الخارجي وخاصة المتعلقة بالدورات التدريبية والوحدات الإنتاجية ذات الطابع الخاص داخل الجامعة، مثل وحدة الحرف والصناعات وكذلك المعامل المركزية ووحدات الاستشارات العلمية وغيرها. 

وأضافت رهام فاروق، أنه سيتم تحسين الخدمات الإنتاجية الخاصة بالجامعة وتطوير بعض الخدمات النوعية الأخرى، والتي تشمل أيضا المشروعات والكليات الجاري انشاؤها لتكون تحت مظلة تسويقية مستمرة على مدار زمني طويل، لضمان الاستفادة منها لتنمية الموارد الذاتية والبشرية الخاصة بالجامعة على كافة المستويات الأكاديمية والإدارية.
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