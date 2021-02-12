وزير الأوقاف: الدقهلية لها تاريخ عظيم وفخر للجميع

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن محافظة الدقهلية لها تاريخ عظيم وأكبر من بعض الدول الموجودة وهو يضرب فى أعماق التاريخ وملحمة وطنيه كبيره لا تنسى.
جاء ذلك خلال خطية الجمعة التى القاها اليوم بمسجد النصر بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية تحت عنوان "حديث القرآن الكريم عن الصدق والصادقين" بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية، و مدير أمن الدقهلية، و نائب المحافظ، و المستشار العسكري بالمحافظة ووكيل وزارة الاوقاف، والقيادات التنفيذية والامنية وعدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ.
واضاف وزير الاوقاف أن الصدق اساس العقيده فى الإسلام، سواء فى الأقوال والأفعال والدول الصادقة التى تحترم عهودها، ومواثيقها والتزامها، دون لعب أو مراوغة و أن الدول الكاذبة شأنها شأن الأفراد، والدول الصادقة هى التى تفي بوعودها، وتبني حضارة حقيقية والتى تكذب لاتلتزم بوعودها.
وتابع وزير الاوقاف: "لمن اعتادوا على الكذب من جماعات الضلال وأهل الشر، نقول لهم الكذب كله والمال الذي يكسب بالكذب والافتراء على الله وخلق الله والشائعات، هو سم قاتل وأننا مقبلون على شهر عظيم مبارك وهو شهر رجب وهو من الأشهر الحرام التي يستحب فيها الكثرة من الطاعات والبعد عن المعاصي، ويحرم فيه القتال ويكون عن الأذى، والصدق جزء من الإيمان،فعلى الجميع التحلى بالصدق والوفاء بالعهود حتى ترضى النفس والضمير ، الصدق منجى من كل شر فكونوا صادقين مع أنفسكم وغيركم تكونوا سعداء".