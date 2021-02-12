حكم تأخير صلاة العصر وصلاتها بين الأذان والإقامة للمغرب.. الإفتاء تجيب

صلاة العصر أربع ركعاتٍ سريةٍ بدون سُننٍ قبليةٍ أو بعديةٍ وقد تُصلّى قبلها

أربع ركعات سُنة قبلية، إلا أن ركعات السُنة قبل العصر ، هي سُنّة غير مؤكدة، و

صلاة العصر إحدى الصلوات المفروضة، ووقتها حين يصير ظلّ كل شيءٍ مثليه أي ضعفيه، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بوقت العصر في كتابه العزيز: «

وَالْعَصْرِ

»

وسُمّيت سورةٌ في القرآن باسم العصر للدلالة على عظيم هذا الوقت عند الله سبحانه، وصلاة العصر تُعرف باسم الصلاة الوُسطى، ففيما

رواه أحمد والترمذي،

أن

النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الصلاة الوسطى صلاة العصر».