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أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يعين مبعوثا خاصا للخليج

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:04 م
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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أحمد محرم
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعيين آندي ليستر مبعوثًا خاصًا لمنطقة الخليج.

وأدانت بريطانيا، الخميس، الهجوم الإرهابي الأخير الذي تبناه الحوثيون، واستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخمبس، "ندين هجوم الحوثيين الأخير على السعودية والذي أصاب طائرة مدنية في مطار أبها".

وأضاف: "يجب على الحوثيين إنهاء هذه الهجمات الشنيعة"، مؤكدًا دعم المملكة المتحدة الثابت لأمن الأراضي السعودية.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن الأربعاء، عن وقوع اعتداء إرهابي جبان تبناه الحوثيون، والذي استهدف مطار أبها الدولي.

وقال التحالف العربي إن الاعتداء الحوثي الجبان أسفر عن تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق ولكن تمت السيطرة عليه.

واعتبر التحالف أن محاولة استهداف مطار أبها وتهديد المسافرين المدنيين بمثابة "جريمة حرب"، مشددا على أنه سيتم محاسبة ميليشيات الحوثي بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد التحالف أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين من تهديدات الحوثيين.
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