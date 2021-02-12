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رياضة

حسام البدري يتابع مباراة طلائع الجيش وسموحة في الدوري

الجمعة 12/فبراير/2021 - 05:39 م
حسام البدري
حسام البدري
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حسن العمدة
تواجد الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري في مقصورة إستاد جهاز الرياضة العسكري لحضور مباراة طلائع الجيش وسموحة في إطار منافسات الدوري الممتاز  .


وتواجد مع المدير الفني أعضاء جهازه الفني طارق مصطفي و أحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر مدرب الحراس وأنيس الشعلالي مدرب الأحمال.. ويأتي ذلك ضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في معسكر مارس المقبل.

ويستعد المنتخب لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر في إطار منافسات الجولتين الرابعة والخامسة  في ختام التصفيات  المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.
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