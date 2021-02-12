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ثقافة

ثقافة البحر الأحمر تناقش تأثير الرسوم المتحركة على النشاط السلوكي للطفل

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقدت مكتبة الخالدين بسفاجا، ورشة فنية "رسم 3D" تدريب إبراهيم عبدالله، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير، قام بتعليم رسم "ثري دي" رسم ثلاثي الأبعاد، باستخدام القلم الرصاص 5b، والورق الأبيض، وعمل شكل قلب، كما واصل قصر ثقافة شلاتين تقديمه للعرض المسرحى "هفتان و ريان" لليوم الرابع على التوالى، بتقنية المسرح الاسود، بحضور العديد من الجماهير الذين اعربوا عن سعادتهم وإعجابهم بالعرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد.


وأقام بيت ثقافة ام الحويطات محاضرة بعنوان "لغتنا العربية وكيفية الحفاظ عليها" قدمها سعد أبو الفضل حامد مستشهدا ببعض آيات القرءان الكريم قائلا: أن اللغة العربية لغة فهم وتدبر وإقامة شعائر القرءان، واللغة العربية تراث الحضارة العربية، والإسلامية، وهي أساس تقدم الشعوب المختلفة.


فيما بثَّ بيت ثقافة سفاجا محاضرة أونلاين بعنوان "تأثير الرسوم المتحركة على النشاط السلوكي لدى الطفل" حاضرها عيد السويفي قائلا: الرسوم المتحركة نوع من أنواع الفنون التشكيلية تعتمد على الإبهار والجذب والألوان، كما أنه من أساليب التنشئة الصحيحة بتواجد الطفل مع أقرانه في العمر، لأنه يتم تعظيم بعض الشخصيات الكرتونية حتى وإن كانت شريرة وتدعوا إلى تهميش الآخر وإن كان خير وإيجابي.
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