ثقافة البحر الأحمر تناقش تأثير الرسوم المتحركة على النشاط السلوكي للطفل

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث عقدت مكتبة الخالدين بسفاجا ، ورشة فنية "رسم 3D" تدريب إبراهيم عبدالله ، فنان تشكيلي ورسام كاريكاتير ، قام بتعليم رسم "ثري دي" رسم ثلاثي الأبعاد ، باستخدام القلم الرصاص 5b ، والورق الأبيض ، وعمل شكل قلب، كما واصل قصر ثقافة شلاتين تقديمه للعرض المسرحى "هفتان و ريان" لليوم الرابع على التوالى، بتقنية المسرح الاسود ، بحضور العديد من الجماهير الذين اعربوا عن سعادتهم وإعجابهم بالعرض مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيرس كورونا المستجد.









وأقام بيت ثقافة ام الحويطات محاضرة بعنوان "لغتنا العربية وكيفية الحفاظ عليها" قدمها سعد أبو الفضل حامد مستشهدا ببعض آيات القرءان الكريم قائلا: أن اللغة العربية لغة فهم وتدبر وإقامة شعائر القرءان، واللغة العربية تراث الحضارة العربية، والإسلامية، وهي أساس تقدم الشعوب المختلفة.







