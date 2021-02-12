ألسن عين شمس تطلق قافلة محو أمية لإتمام شروط التخرج لطلاب الفرقة الرابعة

ويأتي ذلك في اطار اتمام شروط التخرج لطلاب الفرقة الرابعة وسوف تنطلق القافلة يوم الثلاثاء الموافق 16_2_2021 الساعة 11ظهرا .

وفي سياق اخر نظمت وحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني التابعة لقطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتعاون مع بوابة السفير، ورشة عمل حاضر فيها الكاتب الصحفي أ. عبد الجواد أبو كب، بعنوان "الترجمة والكتابة للصحافة"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية أ.د محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، و إشراف أ.د.يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د.نهله راحيل مديرة الوحدة.





و أوضحت أ.د.سلوى رشاد عميد الكلية، أن ورشة العمل تأتي في إطار تأهيل طلاب كلية الألسن وخريجيها لمتطلبات سوق العمل، مشددة على أن الكلية اعتمدت خلال فترة تعليق حضور الطلاب بالكلية على التقنيات الرقمية في مواصلة الحياة العلمية و الثقافية، مؤكدة على أن المرحلة الجامعية هي الركيزة الاساسية لتشكيل وجدان الطلاب و تأهيلهم للحياة العملية.