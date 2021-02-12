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محافظات

وزير الرياضة يوافق على إنشاء مبنى لمديرية الشباب ورفع كفاءة استاد العريش

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:20 م
وزير الرياضة يوافق
وزير الرياضة يوافق علي إنشاء مبني لمديرية الشباب
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احمد صالح

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه،  علي إنشاء مبني جديد خاص بديوان مديرية الشباب والرياضة بمدينة العريش، بتخصيص مبلغ مالى لتنفيذ اعمال البناء.



وقال اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، إن من بين مكتسبات زيارة وزير الشباب  والرياضة للمحافظة، ، إعادة تأهيل  ورفع كفاءة استاد العريش، وحمام السباحة  ، باعتبارها من المنشآت الحيوية والهامة لممارسة الأنشطة الرياضية ، إضافة لاستكمال مرافق  ورفع كفاءة  عدد من مراكز الشباب والرياضة   التى تعطلت مؤخرا في نطاق قري ومدينة مكز بئر العبد غرب العريش.


وأضاف محافظ شمال سيناء أن وزير الشباب والرياضة خلال زيارته شمال سيناء منح 4 شباب من أبناء المحافظة هدية عجل لكل واحدا منهم، كما قام بالتصديق على مطالب خاصة بالمحافظة فى مجال الشباب والرياضة .


وشهد أشرف صبحى، وشوشه، ختام دورى مراكز الشباب بشمال سيناء بين فريقى مركز شباب الشهداء ومركز شباب الخربة،ببءر العبد، حيث اقيمت المباراة على ملاعب مدينة العريش الرياضية شمال سيناء ،  وذلك بحضورعدد  من رموز الرياضة والقيادات الشعبية واعضاء مجلس النواب .

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