لقاء الخميسي تبرز جمال ملامحها بصورة جديدة

شاركت لقاء الخميسي متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورا جديدة من أحدث ظهور لها.



وتألقت لقاء الخميسي في الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر أسود انيق مما كشف عن رشاقتها، نالت إعجاب الجمهور.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت لقاء الخميسي على تسريحات شعر جذابة كما وضعت مكياجا مميزا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها مما كشف عن جمالها



وأحيت لقاء الخميسي أمس أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.





ولاقى الحفل حماس كثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت.



كانت لقاء الخميسي نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".





