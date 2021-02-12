غيرت اسمها إلى خديجة.. سيدة أمريكية تشهر إسلامها تأثرًا بـ مسلسل قيامة أرطغرل

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قصيرا لسيدة أمريكية تعلن إسلامها تأثرًا بالمسلسل التركي الشهير «قيامة ارطغرل»، وأكدت أنها غيرت اسمها إلى خديجة.





وكشف نشطاء أن السيدة تبلغ من العمر 60 عامًا، وتعيش في ولاية ويسكنسن شمالي الولايات المتحدة الأميركية، بعد إشهار إسلامها بسبب مشاهدتها المسلسل التركي «قيامة أرطغرل » الذي دفعتها للبحث عن مبادئ الإسلام، ورأت أنه من الثمين أن تعيش بالقيم التي عاشت بها شخصيات المسلسل؛ فبحثت عن أقرب مسجد في بلدتها وأسلمت مباشرة.





مسلسل "عثمان بن ارطغل" يسلط الضوء علي قصة مؤسس الدولة العثمانية التي اتخذت اسمه قرابة ستة قرون عانت في أغلبها الدول التي حُكمت تحت إمرتها من أزمات شديدة، واستمتعت العاصمة القسطنطينية وحدها بخيرات وكنوز تلك الدول.

