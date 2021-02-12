ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مفتي الديار المصرية: لا فائدة من التنمية طالما أن هناك فسادا.. فيديو

الجمعة 12/فبراير/2021 - 09:39 م
شوقى علام
شوقى علام
Advertisements
أسامة علي
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية.

وأضاف علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد. 

وقال مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة، يتخللها السلوك الرشيد، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.

وكان أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، قال إن تعبير ولفظ "المفسدون في الأرض" أو "الفساد" يعد معنى عميقا ويتسع للكثير من المفاهيم والتصورات، معقبا: "بمجرد قول كلمة الفساد والمفسدين في الأرض يقوم الذهن باستدعاء مجموعة من المفاهيم للتعبير عنه.

وأكمل "الفخري" أن الفساد هو سلوك غير أخلاقي نابع من قلب ونفس فاسدة تريد إخراج الناس عن طريق الحق، كما أنها تسعى إلى إضلال الناس ونشر الفساد في المجتمع وبين البشر، معقبا: الفساد في حد ذاته مخالفة للمنهج الإلهي.

وتابع: كل فرد منا لديه تكليف إلهي يتناسب مع طاقتهم، منوها إلى ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الفرد أي تكليف فوق الطاقة البشر.

وشدد على أن التكليف الإلهي أمر في وسع الإنسان..حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مشيرا إلى أن التكليف الإلهي يتكون من مجموعة من الأوامر والنواهي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مفتي الجمهورية : الفساد يعودُ إلى النفس البشرية ومدى تمسكها أو تخليها عن دينها ..فيديو

القاهرة تحيي اليوم العالمي لمكافحة الفساد.. المحافظ: خطة التحول الرقمى إحدى البدايات الصحيحة لمكافحته.. مفتى الجمهورية: آفة اجتماعية كارثية.. والقومي للمرأة: نحن الأكثر التزاما والأقل فسادا

مفتى الديار: بعض الصحابة كانوا لا ينجبون خوفا على جمال المرأة

نابع من قلب ونفس فاسدة.. الأوقاف: الفساد مخالفة للمنهج الإلهي

وكيل أوقاف السويس: مواجهة الفساد أحد أهم دعائم الحكم الرشيد

مفتي الديار المصرية: المستريح يبيع الوهم والكذب.. فيديو

ترشيحاتنا

قرار عاجل من إدارة بايدن بشأن معتقل جوانتانامو

خلال 24 ساعة.. مدينة عربية تسجل 1181 إصابة بفيروس كورونا

الرئيس السيسي يوجه سؤالا مفاجئا خلال جولته بـ محور مسطرد

حقيقة تطبيق الأبحاث في تقييم الطلاب.. فيديو

رجل أعمال سعودي يتصدر جوجل لهذا السبب

احذر.. عادة شائعة تؤدى إلى الإصابة بمرض السكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس متشابهة..محمد فراج وخطيبته يثيران الجدل بأحدث جلسة تصوير

مواصفات أرخص وأصغر سيارة كهربائية مايكرولينو MICROLINO المنتظر طرحها.. صور

تحذير شديد.. جمال شعبان يرد على رافضي التطعيم ضد كورونا | فيديو