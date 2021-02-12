مفتي الديار المصرية: لا فائدة من التنمية طالما أن هناك فسادا.. فيديو





وأضاف علام ، خلال حواره مع برنامج "نظرة"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى حمدى رزق، أن منظومة التنمية تحتاج بجانبها منظومة لدفع الفساد.





وقال مفتى الديار المصرية، إنه لا بد للتنمية أن تنشأ فى بيئة أمانة ، يتخللها السلوك الرشيد ، والأخلاق العالية، مؤكد أن مواجهة الفساد من أساس فقه الدولة.





وكان أسامة فخري الجندي، مدير عام شئون المساجد بوزارة الأوقاف، قال إن تعبير ولفظ "المفسدون في الأرض" أو "الفساد" يعد معنى عميقا ويتسع للكثير من المفاهيم والتصورات، معقبا: "بمجرد قول كلمة الفساد والمفسدين في الأرض يقوم الذهن باستدعاء مجموعة من المفاهيم للتعبير عنه.





وأكمل "الفخري" أن الفساد هو سلوك غير أخلاقي نابع من قلب ونفس فاسدة تريد إخراج الناس عن طريق الحق، كما أنها تسعى إلى إضلال الناس ونشر الفساد في المجتمع وبين البشر، معقبا: الفساد في حد ذاته مخالفة للمنهج الإلهي.





وتابع: كل فرد منا لديه تكليف إلهي يتناسب مع طاقتهم، منوها إلى ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الفرد أي تكليف فوق الطاقة البشر.





وشدد على أن التكليف الإلهي أمر في وسع الإنسان..حيث لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مشيرا إلى أن التكليف الإلهي يتكون من مجموعة من الأوامر والنواهي.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا فائدة من التنمية؛ طالما أن هناك فسادا يهدم منظومة التنمية.