عبد الرحمن رشاد: الإذاعة المصرية كان دورها كبيرا في كشف الجماعة الإرهابية.. فيديو

قال عبد الرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية السابق، إن الاذاعة لها سرعة في نقل المعلومات من خلال الكلمة للمستمع والمتلقي مما يجعل المستمع يعرف تفاصيل القضايا.



وأضاف رشاد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم عبر فضائية اون انه يجب على المذيعين بالاذاعة المصرية التحلي بمزيد من الالتزام باللغة العربية من دون صعوبة على المستمع.



وتابع رئيس الاذاعة المصرية السابق ان الاذاعة المصرية مهمة للغاية وأؤكد انه كان لها دور كبير في كشف الجماعة الإرهابية.



وأشار رشاد إلى ان الإذاعة المصرية غطت احداث فض اعتصامي رابعة والنهضة واحداث كرداسة.

