وئام وتيتة نوال.. أبرز نصائح الجدة التي خطفت الأنظار مع حفيدتها.. فيديو

بتلقائيتهما وعفويتهما خطفت جدة وحفيدتها التي تعمل في مجال الفن أنظار الآلاف الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء الحديث عن قضايا اجتماعية ومواقف حياتية حقيقية أو مفترضة بين الشابة وئام مجدي وجدتها نوال أبو الفتوح بدون أي مكياج على الوجه أو الكلام.





بدأت فيديوهات الجدة والحفيدة منذ سنة ونصف تقريبًا، حيث كانت وئام تصور جدتها نوال بمفردها ثم اقترح أصدقاؤها ظهورهما مع بعض، وكان الفيديو الأول عن الزواج والثاني عن ظهور الشابة في مسلسل "أبو العروسة" مستنكرةً أي استغلال لجدتها بغرض كسب الشهرة كما يقول البعض، حيث أنها تعمل في المجال منذ 2013.





تعليق الفنان القدير نبيل الحلفاوي على صورتها مع جدتها على صفحته الرسمية بموقع " تويتر" وتشبه لها بالقديرة ‏الراحلة زوزو نبيل هو أكثر ما أسعد وئام كما توضح في فيديو لموقع «صدى البلد» إضافة إلى الآلاف التعليقات المبهجة من الناس على صفحاتها الرسمية بمواقع: " فيسبوك، انستجرام، تيك توك".





من جانبها، تشير الجدة وئام إلى أبرز آرائها في فيديوهاتها مع حفيدتها قائلًا: «البنت تتعلم وتتخرج ويكون ليها شأن كبير، وبعدين تعمل اللي عاوزاه من الاقتصار على العمل فقط أو الزواج فقط أو الجمع بين الاتنين، وأنه يجب على كل رجل احترام زوجته وحسن معاملتها، وكذلك ينبغي على كل سيدة الوقوف بجانب شريك حياتها على الحلوة والمرة».





وتوضح الجدة وئام أنها سعيدة جدًا بفيديوهاتها مع حفيدتها وأنها توزن كل كلمة تقولها لها أمام الكاميرا أو خلفها وهذا نابع من خبرتها الطويلة في الحياة كزوجة وأم وجدة، موجهة: «ربنا يخليلي وئام وينجحها لأنها أغلي حاجة عندي في الدنيا، وأشكر الجميع من كل قلبي على متابعته لينا صغيرين وكبار».





والتقت الجدة مختارات شعرية للإمام الشافعي وأبو العتاهية، لتختتم حفيدتها: «ربنا يبارك لنا في عمر تيته ويعطيها كل الصحة والعافية، فهي جدتي وصحبتي وبحكى لها كل شيء أكثر من والدتي».