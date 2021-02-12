رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.





وخطفت رضوى الشربيني الأنظار بإطلالة أنيقة مرتدية فستان كاروهات مميز ونسقت معه حذاء بوت باللون الجملي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.





يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.





وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.



