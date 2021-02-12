ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. شاهد

الجمعة 12/فبراير/2021 - 11:21 م
رضوي الشربيني
رضوي الشربيني
Advertisements
محمد بدران
حرصت الإعلامية رضوي الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

وخطفت رضوى الشربيني الأنظار بإطلالة أنيقة مرتدية فستان كاروهات مميز ونسقت معه حذاء بوت باللون الجملي، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة. 

يذكر أن رضوى الشربيني، تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎.

وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا وتستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.  

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دانتيل قصير فوق الركبة.. شاهد فستان كتب كتاب دينا داش

عشاء مبتكر.. طريقة عمل الكريب بالجبنة ومربى التوت

جيلي الصينية تطرح أول سيارة طائرة على أرض الواقع.. صور