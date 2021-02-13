خيرية البشلاوي: الذائقة الفنية تختلف من جيل إلى جيل.. فيديو

قالت خيرية البشلاوي، الناقدة الفنية، أن الناقد يجب أن يكون دارسًا وقارئا جيدا ويجب أن يكون لديه المعايير والأدوات التى يقيم بها العمل الفني، ويستطيع تمثيل المرحلة التي ينقد فيها.



وأضافت البشلاوي خلال لقائها في برنامج المساء مع قصواء، عبر فضائية TEN، أن كل مرحلة لها مستويات في الإنتاج وخصوصيتها الثقافية في هذه المرحلة.



وتابعت إن كل مرحلة لها جمهورها، وكل مرحلة لها نقادها ومن الممكن أن نكون خبرة في النقد، ولكن هناك معايير للحكم على العمل الفني من حيث النقد والذائقة الفنية من الممكن أن تختلف من جيل إلى جيل آخر ولكن المعيار الفني موجود.



وأشارت البشلاوي إلى ان الذائقة الفنية نحاول فيها بقدر الإمكان معرفة ما يدور في عقول الشباب والعوامل المؤثرة على ذائقتهم الفنية.

