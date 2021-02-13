افتتاح العرض المسرحي "الجوهرة السحرية" بثقافة البحر الأحمر

تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، باقة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة البحر الأحمر، حيث افتتح قصر ثقافة الغردقة العرض المسرحى الكوميدى "الجوهرة السحرية"، تدور أحداثه حول مجموعة من الحيوانات الأصدقاء بالغابة يدرسون فى مدرسة واحدة وتريد معلمتهم ان تغرس فيهم قيمة الاعتماد على انفسهم، ويقوم هؤلاء الاصدقاء بالاستعداد لحفل تكريم صديقتهم قطقوطه لتفوقها فى المدرسة، واثناء ذلك تقوم المعلمة بسؤالهم عن احلامهم وطموحاتهم ويقوم كل حيوان بطرح حلمه وطموحه، ومن خلال حديثهم يتبين انهم يريدون شىء سحرى ليحققوا احلامهم من خلاله وان كل فرد فيهم يستطيع ان يحقق حلمه وطموحاته من خلال قدراته وثقته بنفسه، فأنت الشخص الوحيد الذى تستطيع ان تحقق حلمك، وبداخل كل فرد منا جوهرة سحريه هى التى تحقق من خلالها حلمك وطموحاتك وهى ثقتك بنفسك وايمانك بقدراتك.





العرض تأليف رامى يوسف، اخراج أحمد عبد الباسط، ديكور شاذلى حلبى، تصميم ماسكات رشا عادل، تصميم ملابس هيام اسماعيل، استعراضات سامح سمسم، مخرج منفذ مصطفى عبدالباسط، تقديم فرقة قصر ثقافة الغردقة "نادي مسرح الطفل" وسط حضور جماهيري مع الإلتزام بالحضور بنسبة ٥٠% والدخول بالكمامات والإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة بالقصر، تم تقديمه في بهو القصر بمكان مكشوف ويستمر العرض و يستمر العرض لمدة ٥ أيام





بث القصر أمسية شعرية أونلاين ضمن أمسيات نادي أدب الغردقة والتي القى فيها الشاعر أيمن فوزى محمود قصيدته بعنوان "ما بيننا"، كما عقد بيت ثقافة القصير محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى تنمية الوعى" أوضح فيها عبد السلام سيد الثقافة من الأساسيات لكل مجتمع، حيث تعد هي البوصلة التي توجه الفرد والمجتمع الى الحياة السوية، ولهذا تعد الثقافة من اهم العلوم التي يتوجب على الفرد، والمجتمع بان يتحلى بها، وان يعلمها للأجيال الصغيرة، فهنالك الكثير من الدول المتقدمة التي اصبحت مثالا يحتذى به في التقدم وذلك قد جاء بفعل الثقافة العالية.



