5 وصفات لعمل القرص في المنزل.. أبرزها بالعسل الأبيض

تعتبر القرص من اكثر انواع المعجنات التى يمكن تناولها فى اى وقت من اليوم وفى اي مناسبة وتمنح الانسان الشعور بالشبع مما يجعلها وجبة اساسية يجب ان تتواجد فى كل المنزل.

نقدم لكم طريقة عمل القرص بـ 5 وصفات مختلف للشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

طريقة عمل قرص بالتمر

مقادير قرص بالتمر

كوب تمر قطع

3 كوب دقيق

لبن للعجن

ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 ملعقة كبيرة سمنه

رشة ملح

رشة سكر الوجه

سمسم محمص

لبن

طريقة تحضير قرص بالتمر

* إخلطى الدقيق مع السكر والملح والخميرة و أضيفى اللبن والسمنة السايحة والتمر وقلبى حتى تحصلى على عجينة





* إتركى العجينة لتتخمر ثم شكليها لأقراص وإتركيها ترتاح و يدهن الوجه باللبن ثم ضيفي السمسم حسب الرغبه للوجه و إخبزى القرص فى الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه





طريقة عمل قرص بالعسل الأبيض

مقادير قرص بالعسل الأبيض

3 كوب دقيق

نصف كوب سمنه

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيضة لبن للعجن

طريقة تحضير قرص بالعسل الأبيض

* اخلطي الدقيق مع البيكنج بودر ثم أضيفى العسل والبيض والفانيليا والسكر نقلبهم ثم نضيف اللبن، و إتركى العجينة لترتاح قليلًا.





* إفرديها بالنشابة وقطعيها دوائر وشكلى الوجه بالشوكة و رصى القرص فى صينية وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها





طريقة عمل قرص بالعسل الأبيض

مقادير قرص بالسمسم

2 كوب دقيق

2 معلقة كبيرة سكر

معلقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب زبدة

سمسم

بيضة

ملح

صفار بيضة للوجه

طريقة تحضير قرص بالسمسم

* إخلطى مكونات العجينة ثم إتركيها لتتخمر وقطعى العجينة لكرات متوسطة ثم إتركيها لتتخمر مرة أخرى بعد التشكيل





* إدهنى القرص بصفار البيضة ورشيها بالسمسم وأدخليها الفرن حتى تمام النضج ثم قدميها





طريقة عمل قرص بالجبنة

مقادير قرص بالجبنة

كيلو دقيق

نصف كوب زيت

ر بع كيلو جبن بدون ملح

3 ملعقة خميرة

2 ملعقة سكر

2 ملعقة حبة البركة

طريقة تحضير قرص بالجبنة

* ضعى اللبن مع الزيت و الجبن و الخميرة و السكر فى الخلاط و اتركيه قليلا ضعى الخليط فوق الدقيق و حبة البركة و إعجنيه جيدا و اتركيه ليخمر.





* شكلى العجين على هيئة قرص وادهنى الوجه بالبيض واللبن والقهوة و ادخليه الفرن حتى تمام النضج و يقدم .





طريقة عمل قرص بالسمن والسكر

مقادير قرص بالسمن والسكر

2 كوب دقيق

5 ملعقة كبيرة سمنه

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

نصف كوب ماء

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

سمسم محمص

الحشو

نصف كوب سكر

طريقة تحضير قرص بالسمن والسكر

* إخلطى مكونات العجينة معًا وإتركيها لتتخمر



