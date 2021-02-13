بانون: كنت قريبًا من الانتقال لفريق خليجي.. وكنا واثقين من الشناوي أمام بالميراس

تحدث المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي.
وقال بانون في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:"كنت قريبًا من الانتقال لنادي خليجي، وكلمني أحد الوكلاء المغربيين وسألني إن كنت أرغب في الانتقال للأهلي، وقلت له أنني أرغب في الانتقال للنادي الأهلي."
وأضاف:" كل الأمور الخاصة بالصفقة انتهت في خلال يومين أو 3 أيام، الوكيل تحدث مع أمير توفيق ومن ثم انتقلت للأهلي وأنا سعيد هنا."
وأكمل قائلًا:"خلال شهرين استطعت التتويج بكأس مصر والميدالية البرونزية في مونديال الأندية، أين كنت سأحقق ذلك في تلك الفترة."
وعن مباراة بالميراس، قال بانون:" لم أقلق من تضييع السولية ومروان ركلتي الجزاء، كنت واثق ككل اللاعبين في محمد الشناوي، طريقنا كان صعبًا ولو كنا قد واجهنا بالميراس في نصف النهائي لكنا فزنا عليه وتأهلنا للنهائي."