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رياضة

بانون: كنت قريبًا من الانتقال لفريق خليجي.. وكنا واثقين من الشناوي أمام بالميراس

السبت 13/فبراير/2021 - 12:27 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تحدث المغربي بدر بانون، مدافع النادي الأهلي، عن كواليس انتقاله للنادي الأهلي.

وقال بانون في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي:"كنت قريبًا من الانتقال لنادي خليجي، وكلمني أحد الوكلاء المغربيين وسألني إن كنت أرغب في الانتقال للأهلي، وقلت له أنني أرغب في الانتقال للنادي الأهلي."

وأضاف:" كل الأمور الخاصة بالصفقة انتهت في خلال يومين أو 3 أيام، الوكيل تحدث مع أمير توفيق ومن ثم انتقلت للأهلي وأنا سعيد هنا."

وأكمل قائلًا:"خلال شهرين استطعت التتويج بكأس مصر والميدالية البرونزية في مونديال الأندية، أين كنت سأحقق ذلك في تلك الفترة."

وعن مباراة بالميراس، قال بانون:" لم أقلق من تضييع السولية ومروان ركلتي الجزاء، كنت واثق ككل اللاعبين في محمد الشناوي، طريقنا كان صعبًا ولو كنا قد واجهنا بالميراس في نصف النهائي لكنا فزنا عليه وتأهلنا للنهائي."
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