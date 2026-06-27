تشكيل منتخب السعودية لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

كشف المدير الفني اليوناني جورجيوس دونيس عن التشكيل الأساسي لمنتخب السعودية، الذي سيخوض مواجهة مهمة أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، في لقاء لا يقبل سوى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على آمال التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت التشكيلة الأساسية للأخضر ظهور الجناح سلطان مندش منذ البداية للمرة الأولى في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما غاب عن المشاركة الأساسية في المباراتين السابقتين، ليمنحه الجهاز الفني فرصة قيادة الفريق في واحدة من أهم مواجهات دور المجموعات.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة وهو يحتل المركز الرابع والأخير في ترتيب المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة، بعدما استهل مشواره بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب أوروجواي، قبل أن يتعرض لخسارة قاسية أمام منتخب إسبانيا بأربعة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ما جعل الفوز في اللقاء الحالي ضرورة للحفاظ على فرصه في المنافسة.

في المقابل، يخوض منتخب الرأس الأخضر المواجهة وهو في المركز الثالث برصيد نقطتين، بعدما قدم أداءً جيدًا في أول جولتين، حيث تعادل سلبيًا مع منتخب إسبانيا، ثم فرض التعادل بهدفين لكل فريق أمام منتخب أوروجواي، ليبقى هو الآخر متمسكًا بحظوظه في التأهل قبل الجولة الختامية.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين المنتخبين، في ظل حاجة كل منهما إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج باقي مباريات المجموعة، من أجل حسم بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.

تشكيل منتخب السعودية أمام الرأس الأخضر

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، حسان تمبكتي، علي لاجامي.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، ناصر الدوسري، محمد كنو، سلطان مندش.

خط الهجوم: سالم الدوسري، فراس البريكان.

ويأمل المنتخب السعودي في تقديم أداء قوي واستغلال خبرات لاعبيه من أجل تحقيق الانتصار الأول في البطولة، وإنعاش آماله في مواصلة المشوار، بينما يسعى منتخب الرأس الأخضر إلى مواصلة نتائجه الإيجابية وخطف بطاقة التأهل من المجموعة في ختام مرحلة المجموعات