وقف موسم العمرة مع استمرار قرار السعودية تعليق الرحلات.. خبير يكشف التفاصيل

قال إيهاب عبد العال نائب رئيس غرفة الشركات السياحية السابق والخبير السياحي، إن ملف العمرة في الفترة الحالية أغلق، مضيفا أن هناك بعض الدولة فقط مسموح لهم إرسال مواطنين لأداء العمرة.





وأضاف عبد العال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامجه مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء أمس الجمعة، إنه من المتوقع بقوة أن تكون مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية بورة كبيرة في حال فتح العمر حاليا فيما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد.



