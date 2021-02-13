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رياضة

هيثم عرابي: تيشيرت الأهلي تقيل على بعض اللاعبين.. والإعارة مفيدة لـ مروان محسن

السبت 13/فبراير/2021 - 12:59 ص
مروان محسن
مروان محسن
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محمد رشاد
علق هيثم عرابي، رئيس نادي بلقاس حاليًا ومدير التعاقدات بالنادي الأهلي سابقًا، على موقف مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وسوء التوفيق الذي يعاني منه.

وأكد هيثم عرابي في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أنصح مروان محسن بالخروج للإعارة ومن ثم العودة من جديد للنادي بسبب سوء توفيقه".

وتابع: "كلنا طبعا مقدرين كسرتك وعياطك بعض المباراة ولكن تيشيرت النادي الأهلي تقيل على بعض اللاعبين ولازم تجمد كدة علشان انت بتلعب في نادي كبير ومفيش وقت للندم".

وأشار: "النادي الأهلي كبير ولازم يتقبل فكرة الانتقادات، ومروان محسن يعاني من سوء توفيق كبيرة للغاية والموضوع مش أنه بيجيب جون ولا لا ".

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للأندية بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 في المباراة التي انتهي وقتها الأصلي بنتيجة 0-0  على ستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.

وخسر الأهلي نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بنتيجة 2-0، وفي المقابل كان قد خسر بالميراس أمام تيجريس أونال المكسيكي بهدفين مقابل هدف.

وحقق الأهلي برونزية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد 15 عامًا من الفوز بها لأول مرة عام 2006
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