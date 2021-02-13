التأمين الصحي الشامل: النظام الجديد يحقق العدالة الإجتماعية

قال الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لمشروع التأمين الصحي الشامل، إن النظام الجديد للتأمين الصحي الشامل يهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية فهو حلم كل مصري.





وتابع صادق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة " الأولي المصرية" ـ:" كل مصري له الحق في العلاج بجودة عالية وان يتلقي نفس الخدمة التي يحصل عليها المواطن داخل المستشفيات الخاصة".





وأردف:"لدينا 7 مستشفيات و32 وحدة صحية تم رفع كفاءتهم بالكامل ضمن المشروع، وتم عمل 50 ألف فحص و11 ألف تردد على العيادات، وقد حققت نجاحا كبيرا في بورسعيد".





وأشار إلى أن التجربة في بورسعيد فاقت التوقعات، وكان هناك العديد من التحديات، ورب ضارة نافعة، فجائحة كورونا كانت سببا في رفع كفاءة المنشآت الصحية والاهتمام بالوضع الصحي.



