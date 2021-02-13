محمد هاني عن ضربة جزاء باليمراس: أحب التحديات.. وأرسلت لألفونسو ديفيز رسالة

قال محمد هاني الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي ، إنه يحب التحديات عندما وافق على تنفيذ ركلة جزاء امام بالميراس البرازيلي فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع فى كأس العالم للأندية 2021، والذي ظفر فيها الأهلي بالميدالية البرونزية.





وقال هاني لقناة "أون تايم سبورتس": "لم أفكر في إهداري ركلة ترجيح في السوبر المصري ضد الزمالك حينما كان على وشك تنفيذ ركلته ضد بالميراس في كأس العالم للأندية ، أحب التحديات ما المشكلة أن أخوض التجربة؟".



