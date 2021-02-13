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محمد موسى: قناة الجزيرة تقدم الغطاء الإعلامي لرموز الإرهاب القاعدي الداعشي

السبت 13/فبراير/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي محمد موسى إن قناة الجزيرة ترسم سياسة تخريب الدول العربية، فعلى سبيل المثل تجدها تهاجم الحشد الشعبي وتقدم الغطاء الإعلامي لرموز الإرهاب القاعدي والداعشي في غرب العراق.

وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، "مثلا تلاقي هذه القناة الكاذبة المغرضة تدعي كذبًا أن الحكومة المصرية بتستقطع من مرتبات الموظفين عشان تبني العاصمة الإدارية بهدف إثارة المواطنين وتلاقي قطر مبتدفعش مستحقات العمالة الأجنبية لديها للعمال اللي شغالين في إنشاءات استادات كأس العالم 2022".
 
وتابع: "الغريب أن هذه القناة تجاوزت قبل يومين حدود اللياقة والعرف المألوف في علاقات المنابر الإعلامية ببعضها، واختارت أن تهاجم قناة زميلة وهي قناة الغد بسبب بث هذه القناة لقاء تلفزيونيا مع وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، واعتبرت هذا اللقاء ممارسة تطبيعية مرفوضة ومستهجنة".
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