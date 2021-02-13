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حوادث

مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة مواطن داخل قطاع الأمن الوطنى

السبت 13/فبراير/2021 - 02:44 ص
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى صفحات مواقع التواصل الإجتماعى وإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من إدعاءات بشأن وفاة أحد المواطنين أثناء تواجده داخل أحد مقار قطاع الأمن الوطنى عقب إلقاء القبض عليه إثر تعرضه للتعذيب.

وأضاف المصدر ان حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه أثناء تنفيذ قرار النيابة العامة بضبط وإحضار  المواطن المُشار إليه لإتهامه فى إحدى القضايا شعر بحالة إعياء.

وعلى الفور تم نقله للمستشفى وتوفى وفاة طبيعية أثناء تلقيه العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتى ذلك فى إطار المزاعم والأكاذيب التى دأبت جماعة الإخوان الإرهابية والأذرع الإعلامية الموالية لها على ترويجها بهدف إثارة البلبلة فى أوساط الرأى العام.
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