بفستان لافت.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها على البحر





تألقت سلاف فواخرجي في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت فستان طويل و ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأبيض المزين بنقوشات الورد ذات اللون الأخضر بالإضافة إلي ذلك تميز بشق من الجانب كشف عن ساقيها ما منحها إطلالة ملفتة.





اقرأ إيضا..





ظهرت سلاف فواخرجي حافية القدمين، ولم تتكلف في أرتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة وعدم المبالغة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.





أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سلاف فواخرجي على خصلات شعرها الأنسيابي البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.