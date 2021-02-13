الهند: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و103 وفيات بفيروس كورونا

سجلت الهند 12 ألفا و143 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و892 ألفا و746 شخصا.







وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم السبت- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 103 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و550 شخصا.



