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محمد جاد: الرئيس السيسي تفقد مع مسئولي محور مسطرد جميع التفاصيل الإنشائية.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:26 ص
الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد
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نورهان رأفت
قال الإعلامي محمد جاد، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده محور "مسطرد" أمس، الجمعة، حرص على الحديث مع المسئولين عن المشروع، والاطلاع على جميع التفاصيل الإنشائية بدقة.


وأضاف الإعلامي محمد جاد، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بأن يحقق المشروع أكبر توسعة؛ لتسهيل حركة المرور على المواطنين، إلى جانب تسكين الأهالي بالمناطق العشوائية المحيطة، في أماكن آدمية، مجهزة بجميع المتطلبات.


وفيما يلي، يرصد موقع "صدى البلد" بعض المعلومات عن المشروع الجديد: 
1- طريق حر بدون تقاطعات يعني أنه سيتم عمل كباري فوق كل التقاطعات التي ستقابله.
2- بعرض ٨ حارات مرورية لكل اتجاه.
3- يربط منطقة مسطرد وطريق شبرا بنها بعين شمس وجسر السويس والدائري ومحور الفريق إبراهيم العرابي وطريق بلبيس الصحراوي.
4- المحور الجديد يبدأ في مسطرد بميدان الرنين وينتهي حتى كوبري عين شمس.
5- يضم إزالة كوبري عين شمس المعدني واستبداله بكوبري خرساني، طوله 650 مترا، وعرضه 21 مترا، حتى شارع العشرين.
 
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