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أخبار العالم

برد شديد وأمطار.. طقس السعودية اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 10:25 ص
طقس السعودية
طقس السعودية
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أمينة الدسوقى
توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، السعودي، الأحوال الجوية اليوم، السبت، لافتًا إلى تكوّن تشكيلات من السحب الرعدية على 3 مناطق، وطقس مستقر بوجه عام على باقي مناطق المملكة.


وقال "المركز" السعودي للأرصاد، إن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على غرب وجنوب غرب المملكة، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية على مرتفعات منطقتي (عسير والباحة) تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.


وأكد المركز استقرار الطقس بوجه عام على باقي مناطق المملكة، فيما لم يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة، وفق صحيفة "عاجل".


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "مركز الأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.


وعلى الخليج العربي، يرتفع الموج بين متر إلى مترين، وسيكون الموج متوسطًا.
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