ضبط 44 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالأردن

تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة الأردنية جولاتها الرقابية المكثفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية، حيث تم ضبط 44 منشأة مخالفة.





وبحسب البيان الصادر عن الوزارة الأردنية، اليوم، فقد كثفت الوزارة جولاتها الرقابية حيث شملت 1273 منشأة، أمس الجمعة، مقابل 983 منشأة تم التفتيش عليها في الخامس من الشهر الحالي.





كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم أمس تحرير مخالفات بحق 79 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات مقابل 52 مواطنا تم ضبطهم في الجمعة التي سبقتها.





وأوضحت الوزارة الردنية أن المنشآت التي تمت زيارتها محلات مواد بناء، مولات، البسة، بقالة، مطعم، ادوات منزلية، خلويات، مواد تموينية، مخابز، محلات خضار، ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وملاحم وغيرها.