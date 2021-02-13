ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

ضبط 44 منشأة لمخالفتها الإجراءات الاحترازية بالأردن

السبت 13/فبراير/2021 - 10:44 ص
الأردن
الأردن
Advertisements
محمود نوفل
تواصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة الأردنية جولاتها الرقابية المكثفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بأوامر الدفاع المتعلقة بالسلامة والصحة الوقائية، حيث تم ضبط 44 منشأة مخالفة.

وبحسب البيان الصادر عن الوزارة الأردنية، اليوم، فقد كثفت الوزارة جولاتها الرقابية حيث شملت 1273 منشأة، أمس الجمعة، مقابل 983 منشأة تم التفتيش عليها في الخامس من الشهر الحالي.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تم أمس تحرير مخالفات بحق 79 مواطنا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات مقابل 52 مواطنا تم ضبطهم في الجمعة التي سبقتها.

وأوضحت الوزارة الردنية أن المنشآت التي تمت زيارتها محلات مواد بناء، مولات، البسة، بقالة، مطعم، ادوات منزلية، خلويات، مواد تموينية، مخابز، محلات خضار، ومنشآت سياحية ومحطات محروقات وملاحم وغيرها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ضبط مصنع ينتج حلوى الأطفال على شكل سجائر بالدقهلية

الأكبر في تاريخ الوزارة.. ‏التجارة الكويتية تضبط أكبر عملية غش تجاري بمواد غذائية مقلدة

ضبط أكبر عملية غش تجاري في الكويت

إغلاق 5 منشآت تجارية لمخالفة الإجراءات الاحترازية شرق الإسكندرية.. شاهد

تحرير 576 محضرا وإعدام 1042 كجم من الأغذية الفاسدة في البحيرة

ضبط كمامات وأدوية منتهية الصلاحية بمركز كوم حمادة في البحيرة

ترشيحاتنا

بسعر مناسب وإمكانيات رائدة.. مواصفات هاتفي Galaxy A52 و A72 من سامسونج

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

الجزائر تنسحب من اجتماع برلمان البحر المتوسط بسبب إسرائيل

بعد عقد قرانها.. 10 صور تكشف أناقة دينا داش

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

ليفربول في ضيافة ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي

Advertisements

زيادة أسعار فواتير الكهرباء.. تعرف على القيمة وموعدها

أمرني بخلع ملابسي.. تحقيقات النيابة مع مساعد طبيب الأسنان ضحية متحرش الجيزة.. بالمستندات

قطع المياه عن 20 منطقة رئيسية في القاهرة اليوم.. تعرف عليها

هتك عرض 4 رجال.. نص تحقيقات النيابة مع محاسب ضحية طبيب الأسنان المتحرش بالجيزة

نزلوه من بيته وكسروا زجاج عربيته.. اعرف عقوبة المتهمين بعد التعدي على طبيب مستشفى العزل

للعمل بالطاقة النظيفة.. الدولة تتحمل 7.1 مليار جنيه لإحلال السيارت القديمة

الصحة العالمية تكشف تطورات جديدة حول تكرار الإصابة بكورونا

أخبار الرياضة.. النيابة تطلب عقد نجم الزمالك.. تفاصيل إصابة فرجاني ساسي.. والأزمات تتوالى في الإسماعيلي

عاقبته وخيمة.. فعل حذر منه القرآن الكريم في شهر رجب

الفراخ بـ 19 والبط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

في عيد ميلاد ميمي جمال.. لماذا طلبت الطلاق من حسن مصطفى؟

مصرع أب ونجليه وإصابة زوجته وطفلتها في حريق شقة بمدينة 6 أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجوهرات وفساتين أنيقة.. شاهد أبرز إطلالات أحلام في عيد ميلادها

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

زيادة جديدة فى سعر سوزوكي اسبريسو 2021 فى مصر