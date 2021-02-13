تشكيل لجنة ثلاثية من الاثار لمعاينة واقعة التنقيب خلسة بالإسماعيلية

أمرت نيابة مركز ابو صوير الإسماعيلية، برئاسة المستشار كريم عبد العزيز رئيس النيابة، بتشكيل لجنة ثلاثية لمعاينة الموقع محل واقعة إحباط محاولة التنقيب خلسة عن الأثار بقرية الواصفية.





كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ابو صوير تمكّنت من إحباط محاولة تنقيب عن الأثار بقرية الواصفية بنطاق مركز ابوصوير الإسماعيلية.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير امن الإسماعيلية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لمركز شرطة ابو صوير، يؤكد ضبط كميات من التشوينات والأتربة نواتج عمليات الحفر بموقع بقرية الواصفية.





وبانتقال قوات الأمن بمركز شرطة ابو صوير، تبين وجود اعمال حفر و تنقيب عن الآثار بقرية الواصفية.





وبالمعاينة المبدئية، تبين وجود سلم يؤدي إلى حفرة دائرية بقطر متر ونصف وعمق 4 متر ونصف المتر، وبها سرداب بالاضافة الي وجود بعض اثار الهدم والحفر.