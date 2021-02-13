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محافظات

غدا ورشة عمل بجامعة القناة استعدادا لتنظيم مؤتمر شباب الباحثين

السبت 13/فبراير/2021 - 11:40 ص
الدكتور أحمد زكى
الدكتور أحمد زكى حسين
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انجي هيبة
تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس ورشة العمل الرابعة عشرة التي ستقام إلكترونيا على برنامج ميكروسوفت تيمز، غدا الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً، برعاية الدكتور أحمد زكى حسين متولى رئيس جامعة قناة السويس. 

وكان ذلك فى إطار الاستعداد لتنظيم الجامعه مؤتمر شباب الباحثين - "الثامن رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا" والذي يقام الكترونيا بالكامل في الفترة من 3 إلى 4 أبريل المقبل. 

ويشرف على ورشة العمل الدكتورة ماجدة هجرس  نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث (رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر) والاشراف التنفيذي للدكتور تامر حسنين حامد - مقرر مؤتمر شباب الباحثين الثامن.

وتقام الورشة بعنوان إدارة أزمة كوفيد 19 في المؤسسات التعليمية، ويحاضر بها الدكتورة آلاء محمد الدمرداش المدرس المساعد بكلية التمريض جامعة قناة السويس.

وأوضحت الجامعة أن تسجيل الرغبة بالحضور لورشة العمل، يتم ملء البيانات على الرابط التالي: https://bit.ly/2Z8ROlU 
ولحضور الورشة يتم الضغط على الرابط التالي لبرنامج ميكروسوفت تيمز قبل ميعاد الورشة بعشرة دقائق https://bit.ly/3jGsduj 
ولمعرفة كيفية تحميل البرنامج و المشاركة بالحضور يمكن مشاهدة الفيديو التدرييبي التالي https://youtu.be/atbNQ0o255k 

وأشارت إلى انه يمكن حضور التدريب مباشرة عن طريق استخدام متصفح ميكروسوفت ايدج او جوجل كروم بدون الحاجة الى تنزيل البرنامج على جهاز الحاسب.

يمنح الحاضرين شهادة الكترونية مجانية بالمشاركة يتم ارسالها في خلال ثلاث ايام على الايميل الذي يتم به تسجيل الحضور داخل الورشة.

كما سيتم تسجيل ورش العمل و رفعها بعد ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي لتعظيم الاستفادة منها لجموع شباب الباحثين في كل الجامعات المصرية و العربية ويمكن مشاهدة كافة الورش التي ستقام على هامش المؤتمر تباعا على الرابط التالي
https://cutt.ly/YjX1kxj

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