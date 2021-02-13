أشجار متهالكة وكلاب ضالة.. شاهد كيف وصل الحال بأقدم ميدان في الإسماعيلية؟

شهد ميدان مصطفي كامل اقدم ميدان بالحي الغربي “ السلطان حسين” بداخل مدينة الإسماعيلية ، الإهمال وانتشار الكلاب الضالة ولاشجار المتهالكة والتي اصبحت تهدد بوقوع كارثة.





من جهته وجه اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بتطوير ورفع كفاءة وتطوير ميدان مصطفي كامل بنطاق حي أول بعد أهماله لعدة سنوات، وتحويلة لمنتزه عام بالمنطقة، نظرًا لما يمثلة الميدان من موقع حيوي وتجاري.





وكان قد وجه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة لفحص كافة الأشجار والزراعات الموجودة بالميدان قبل بدء التطوير.





وبالكشف على الطبيعة جاء تقرير اللجنة بأن هناك بعض الأشجار بها تجويفات كبيرة قد تؤدى إلى سقوطها مما يهدد حياة المواطنين وذلك نتيجة حرق.





وفي سياق متصل، وجه محافظ الإسماعيلية، مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية والتخطيط المروري بعمل تطوير كامل للميدان ورفع كفائته.





وفي مستهل التطوير قامت مديرية الطرق بإزالة الأشجار التالفة لإستبدالها بشجر مزهر، ورفع كفاءة الأرصفة وتخصيص أماكن لجلوس المواطنين.





يجرى تجديد لشبكة الإنارة بالميدان، وإزالة آثار مجمع القمامة الذي كان يتوسطه، وخلق مساحات للتنزه، وتحويلة إلى متنزه عام، على جانب أخر يتم ازالة الحوائط العشوائية وتطوير تبة الميدان.



