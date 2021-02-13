ضبط صيدلي بحوزته أدوية مجهولة المصدر بالمعادي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية جرائم الغش التجارى ، فقد تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر" بحوزة المسئول عن مخزن أدوية بالمعادى .





وتبين إدارة المتهم مخزن "بدون ترخيص" وقيامه بمزاولة مهنة صيدلى "بدون تصريح" فضلًا عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانون.





بمواجهته إعترف بإدارته للمخزن "بدون ترخيص" وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



