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محافظات

بدء أعمال 3 قوافل طبية بالبحر الأحمر

السبت 13/فبراير/2021 - 12:50 م
القوافل الطبية
القوافل الطبية
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إبراهيم جادالله

تبدأ مديرية الصحة بالبحر الأحمر اليوم السبت قافلة طبية علاجية من أساتذة كلية طب الزقازيق وطب الأزهر بنات، وحتى الخميس المقبل.

 

كما تتواجد في نفس التوقيت قافلة علاجية بمستشفى الشلاتين وأخرى بمستشفى رأس غارب المركزى، ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وجامعتي الأزهر والزقازيق.


وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن قوافل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة، يشمل معظم التخصصات، ويبدأ الكشف الطبي على المواطنين، الساعة 9 صباحًا يوميًا.


كما أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، عن توقيع الكشف الطبى علي 109 مواطنين بمنطقتي أبرق والخير شمال مدينة الشلاتين بمحافظة البحر كذلك تم صرف علاج مجاني للمرضى.


وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن القوافل العلاجية التي توفدها المديرية شهريا لمدن المحافظة المختلفة، تنفيذا  لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت اليوم بالكشف الطبي على أهالي أبرق والخير بمدينة الشلاتين، على مدار يومى 10 و11 فبراير، مشيرا إلى أن القافلة قامت بصرف العلاج لـ 109 مواطنين وإجراء 16 فحصا معمليا و4 حالات أشعة، و19 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، مؤكدا القوافل العلاجية مستمرة فى تنفيذ عملها لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي محافظة البحر الأحمر.


كان الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، دعم مستشفى الغردقة العام بأحدث أجهزة رمد لإجراء عمليات طب العيون بقيمة 2 مليون جنيه، مقدما الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة علي دعمها المستمر للقطاع الصحي بالبحر الأحمر.

 

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