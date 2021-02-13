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حوادث

ضبط 170 طربة حشيش بحوزة 3 عناصر إجرامية بالغربية ومطروح

السبت 13/فبراير/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الغربية، مطروح) من ضبط (170 طربة من مخدر الحشيش وزنت 17 كيلوجراما، مبالغ مالية، و4 هواتف محمولة).

وأسفرت العملية عن ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلوجرامات، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، سلاح أبيض) بحوزة (عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية)، وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية.

كم تم ضبط (70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلوجرامات، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين - مقيمين بدائرة قسم شرطة مطروح) وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(مليون و190 ألف جنيه) تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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