لبنان: منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة غدا

توقّعت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الاحد قليل الغيوم إجمالا من دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وارتفاعها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ورياح ناشطة أحيانا.





وأوضحت الأرصاد الجوية اللبنانية أن ال طقس المستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى ليل الاثنين حيث يتأثر بالمنخفض الجوي Joyce مصحوبا بكتل هوائية باردة ومن المتوقع ان يصبح عاصفا اعتبارا من فجر الاربعاء.





وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس اليوم قليل الغيوم من دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل محدود في المناطق الجبلية، ويتشكل الضباب على المرتفعات مساء.





ويكون طقس الإثنين غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة، يتحوّل مساء الى غائم مع رياح ناشطة يتشكل الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة محلية في شمال البلاد.



