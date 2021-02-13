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أخبار العالم

إغلاق 5 مساجد جديدة في السعودية.. تفاصيل

السبت 13/فبراير/2021 - 03:38 م
إغلاق مساجد في السعودية
إغلاق مساجد في السعودية
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شريف سيد
قررت وزارة الشئون الإسلامية السعودية، اليوم السبت، إغلاق 5 مساجد بشكل مؤقت في الرياض والحدود الشمالية، وذلك عقب ثبوت إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بين المصلين. 

وقال الوزارة، إن عدد المساجد المغلقة أربعة في منطقة الرياض وواحد في منطقة الحدود الشمالية بعد ثبوت 5 إصابات كورونا مؤكدة بين صفوف المصلين.

وبذلك يكون إجمالي المساجد المغلقة خلال 6 أيام فقط، هي 57 مسجدا، حيث تم فتح 44 منها عقب الانتهاء من عمليات التعقيم. 

وأكدت الوزارة وعي وحرص المصلين على الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتعاون المميز في الإبلاغ عن أي مخالفات أو تراخٍ في تنفيذ الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة بالاتصال على الرقم الموحد 1933. 

كما طالبت الجميع بمواصلة اتخاذ كافة التدابير وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة لحمايتهم من خطر فيروس كورونا.

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