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ديني

4 أعمال مستحبة في شهر رجب عليك الإكثار منها.. الأزهر يكشف عنها

السبت 13/فبراير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
الطاعات والعبادات كثيرة علينا اتباعها طوال أيام السنة ولا نقصرها على شهر او يوم محدد ، لأن رب شهر رجب هو رب شهر شعبان ورمضان وجميع شهور السنة ، إلا ان هناك بعض الأشخاص وهم كثر وليسوا بالقليل اصبح قلبهم مرتبط بشهور معينة للقيام بالعمل الصالح ، وكما قال العلماء ان العمل الصالح في الأشهر الحُرم رجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة،  ثوابه مضاعف وكذلك السيئات ، فلنحرص جميعا على اغتنام هذه الأيام المباركة والإكثار من قراءة القرآن والصدقة وفعل الخير بصفة عامة للننال الثواب الجزيل المضاعف. 

4 عبادات مستحبة في شهر رجب

ومن جانبه كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن 4 أمور من الطاعات ينبغي على المسلم فعلها والإكثار منها خلال شهر رجب  والأشهر الحرم بشكل عام.


وقال الأزهر في فتوى له، إن أول هذه الأمور المستحبة في شهر رجب هو: الإكثار من العمل الصالح، والاجتهاد في الطاعات، والمبادرة إليها والمواظبة عليها ليكون ذلك داعيًا لفعل الطاعات في باقي الشهور، والثاني من الأمور المستحبة في شهر رجب  أن يغتنمَ المؤمنُ العبادة في هذه الأشهر التي فيها العديد من العبادات الموسمية كالحج، وصيام يوم عرفة، وصيام يوم عاشوراء.


وأشار إلى أن الأمر الثالث المستحب في شهر رجب  أن يترك الظلم في هذه الأشهر لعظم منزلتها عند الله، وخاصة ظلم الإنسان لنفسه بحرمانها من نفحات الأيام الفاضلة، وحتى يكُفَّ عن الظلم في باقي الشهور، والرابع الإكثار من إخراج الصدقات.

سبب تسمية شهر رجب بهذا الإسم

سمي شهر رجب بذلك، لأنه كان يرجب: أي يعظم كما قال الأصمعي، والمفضل، والفراء، وقيل: لأن الملائكة تترجب للتسبيح والتحميد فيه، وفي ذلك حديث مرفوع إلا أنه موضوع "ليس صحيحًا".


وأوضح ابن منظور سبب إضافة رجب إلى قبيلة «مضر»: لأن مضر كانت تزيد في تعظيمه، واحترامه، فنسب إليهم لذلك، وقيل: بل كانت قبيلة "ربيعة" تحرم رمضان، وتحرم مضر رجبًا، فلذلك سماه رجب مضر رجبًا.


وذكر أن شهر رجب له أربعة عشر اسمًا: شهر الله، ورجب ورجب مضر، ومنصل الأسنة، والأصم، والأصب، ومنفس، ومطهر، ومعلي، ومقيم، وهرم، ومقشقش، ومبريء، وفرد، وذكر غيره: أن له سبعة عشر اسما فزاد: رجم بالميم، ومنصل الآلة، وهي الحربة ومنزع الأسنة.
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