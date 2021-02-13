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محافظات

في حضور بيج رامي.. وزير الشباب يطلق عددا من الفعاليات الرياضية بالإسكندرية

السبت 13/فبراير/2021 - 04:01 م
اطلاق بطولة ستريت
اطلاق بطولة ستريت وورك أوت
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أحمد بسيوني

أطلق  الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة "مبادرة فرحونا يا أبطال" بالمدينة الشبابية بأبوقير بالإسكندرية بحضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة ومدير المديرية، والبطل بيج رامى، بطل مستر أولمبيا، والبطل الأوليمبى كرم جابر، واللاعبين المتأهلين لأولمبياد طوكيو لدعم الأبطال المصريين فى رحلة البحث عن إنجاز رياضى  جديد فى الأولمبياد.


كما افتتح "صبحي"، بطولة الإسكندرية للياقة البدنية "ستريت وورك أوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية  كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.


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ينظم الفعاليات، الاتحاد المصرى لرياضات الشارع واللياقة البدنية "ستريت ورك أوت"، برئاسة إسلام قرطام، وبالتعاون مع جامعة الإسكندرية.


وتضمنت الفعاليات مؤتمرا صحفيا خاصا لإطلاق النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية، والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة 2000 شاب وفتاة.


وخلال ورشة عمل نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان تحت عنوان "الاستماع لآراء الشباب وأهمية دور الشباب والقيادة". 


وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تطلعات الشباب ورؤيتهم هي المحرك الرئيسي للخطة المصرية، لتقسم تنكيكيا على قطاعات الوزارة لدمجها بشكل حقيقي وفقا للموازنة العامة للدولة ضمن خطة 2030.


وأضاف "صبحي"، أن الدولة دولة شابة وهذا محور هام باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والمحقق وفقا للأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي.


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