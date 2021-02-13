وزير الرياضة يكرم بيج رامي خلال بطولة الإسكندرية للياقة البدنية





افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم السبت، بطولة الاسكندرية لـ "اللياقة البدنية وستريت وورك اوت" التى ينظمها الاتحاد المصرى لرياضات الشارع بالتعاون مع كلية التربية الرياضية بنين جامعة الإسكندرية كأول بطولات المحافظات المؤهلة لأولمبياد الشارع واللياقة البدنية.





حضر الفعاليات التي أقيمت بالمدينة الشبابية بأبو قير بالإسكندرية، البطل بيج رامى بطل مستر اولمبيا، وعدد من أبطال مصر المتأهلين لأوليمبياد طوكيو 2021.





وشهدت الفعاليات الإعلان عن إقامة النسخة الأولى من أولمبياد الشارع واللياقة البدنية والتى تستضيف فعاليتها مدينة الغردقة بمشاركة ٢٠٠٠ شاب وفتاة، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة اتحاد ستريت وورك اوت بعنوان "فرحونا يا أبطال" ، لدعم الابطال المصريين المتأهلين لاولمبياد طوكيو.





وأكد الدكتور أشرف صبحي الحرص على نشر ثقافة الممارسة الرياضية داخل المجتمع كأحد المحاور الرئيسية التى تتضمنها استراتيجية وزارة الشباب والرياضة ، والتعاون مع الاتحادات الرياضية والاتحادات النوعية من أجل تحقيق هذا الهدف في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى دور الرياضة الإيجابي في التنشئة البدنية والصحية للنشء والشباب.





وفى هذا السياق، أضاف أنه يتم تكثيف البرامج والمشروعات الرياضية داخل المنشآت الشبابية والرياضية المنتشرة في ربوع الوطن، مما يساهم في نشر الرياضة من جهة، واكتشاف المواهب ورعايتها ضمن البرامج المخصصة من قبل الوزارة من جانب أخر لخلق جيل من الأبطال يمثلون المستقبل الرياضي لمصر.





وتضمنت الفعاليات تكريم البطل بيج رامى تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه، وحصوله على لقب مستر اولمبيا لرياضة كمال الأجسام للمحترفين.