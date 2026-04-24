خيري حسن: موقف مع بائع بطيخ دفع المتنبي للتفكير في الثراء وهو في السابعة عشرة

كشف الكاتب خيري حسن أن موقفًا بسيطًا تعرض له أبو الطيب المتنبي في شبابه كان نقطة تحول في تفكيره، ودفعه لاتخاذ قرار السعي نحو الثراء.

أوضح “خيري” خلال لقاء له ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، أن المتنبي، بعد تعرضه لتجاهل من بائع بطيخ بسبب فقره، أدرك أن المكانة المادية تؤثر بشكل كبير في نظرة الآخرين وتعاملهم.

وأضاف الكاتب، أن هذا الموقف شكّل لحظة فارقة في وعيه، حيث قرر أن يسعى ليصبح ثريًا، معتقدًا أن المال قد يمنحه التقدير الذي لم يحصل عليه.

وأشار خيري حسن، إلى أن التجربة تمثل نموذجًا لكيف يمكن لموقف بسيط أن يؤثر في مسار التفكير، ويدفع نحو رد فعل إيجابي بدلاً من الانفعال أو الصدام.