قصة للمتنبي تكشف تغير معاملة الناس حسب المكانة الاجتماعية

سلّط الكاتب خيري حسن الضوء على موقف من حياة أبو الطيب المتنبي، يوضح كيف تتغير معاملة الناس وفق المكانة الاجتماعية، من خلال واقعة شهيرة مع بائع بطيخ في بغداد.

أوضح “خيري” خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن “المتنبي” في سن السابعة عشرة، حاول شراء بطيخ من أحد الباعة، إلا أن الأخير تجاهله ورفض البيع له، بل ورفع السعر عليه، قبل أن يمنح نفس البضاعة مجانًا لشخص ذي مكانة مرموقة.

وأشار الكاتب، إلى أن هذا الموقف يعكس سلوكًا إنسانيًا متكررًا، يتمثل في تفضيل أصحاب النفوذ أو المكانة، حتى على حساب المعايير الطبيعية للبيع والشراء.

وأكد أن الواقعة تكشف عن خلل في بعض أنماط التعامل الاجتماعي، حيث يتم الحكم على الأشخاص وفق مظهرهم أو وضعهم المادي، وليس على أساس عادل.