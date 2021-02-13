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توك شو

استعدنا رونقها الحضاري.. رئيس الوزراء يكشف خطة تطوير سور مجرى العيون

السبت 13/فبراير/2021 - 04:18 م
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تطوير منطقة سور مجرى العيون يعد جزءًا من تطوير القاهرة التاريخية والإسلامية.

وأضاف "مدبولى"، خلال كلمة بجولة تفقدية بموقع تطوير منطقة سور مجرى العيون علي فضائية إكسترا نيوز، أن الدولة المصرية تعمل على إعادة رونق الوجه الحضارى للقاهرة، لافتاً إلى تطوير منطقة سور مجرى العيون يتم على مساحة 95 فدانًا .

ولفت إلى أن منطقة سور مجرى العيون كانت قبل ذلك منطقة مدابغ والتى كان بها حجم تلوث كبير والذى يظهر آثاره حتى الوقت الحالى.

وتابع أن حجم التلوث بالمنطقة كان موجود منذ عقود طويلة والتى لم تمتد يد التطوير لها، لافتاً إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تنقل السكان من منطقة المدابغ.
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