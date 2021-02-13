ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يتحرك لأداء تدريبه الوحيد على ملعب إيبمبي بأبيدجان

السبت 13/فبراير/2021 - 05:05 م
صدى البلد
Advertisements
حسن العمدة
تحركت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى ملعب إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية لأداء المران الوحيد للفريق في كوت ديفوار استعدادا لمواجهة راسينج كلوب أبيدجان في إطار مواجهات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل بيراميدز ضيفا على راسينج كلوب في السادسة من مساء الأحد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان في إطار مواجهات ذهاب دور ال٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على أن تقام مباراة الإياب يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ووصل بيراميدز إلى كوت ديفوار مساء أمس الجمعة بعد رحلة سفره لمدة ٢٤ ساعة بسبب ظروف الطيران ليخوض مرانا وحيدا بملعب المباراة الهامة في العاصمة أبيدجان.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يعلن تأجيل مباراته أمام المصري في الدوري

بعثة بيراميدز تغادر ظهر الخميس إلى كوت ديفوار بطائرة خاصة

تأجيل سفر بيراميدز إلى كوت ديفوار 24 ساعة

بيراميدز يستبعد دييجو رولان من رحلة كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب

بيراميدز يصل إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ أبيدجان لمواجهة راسينج كلوب.. صور

بعثة بيراميدز تغادر إلى كوت ديفوار لمواجهة راسينج كلوب في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

حكم لبس الطرحة القصيرة وظهور لون الشعر من تحتها.. الإفتاء ترد |فيديو

يقضي على كورونا نهائيا .. صحيفة بريطانية تكشف عن لقاح عالمي يخرج إلى النور قريبا

صلاح يسجل.. ليستر سيتي يضرب ليفربول بثلاثة أهداف لهدف في الدورى الانجليزي

بـ الكاجوال.. مروة عبد المنعم تتألق داخل شرفة منزلها .. شاهد

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور

أخت الأستاذ وأم الإذاعيين.. صفية المهندس أول صوت نسائي ينطلق من الإذاعة المصرية