عاش ومات وحيدًا.. شاب يعثر على جثة شقيقه مُتعفنة داخل شقته في سوهاج

عثر أهالي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج ، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مُتعفنة داخل شقته.





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تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من “مينا. ج. م”، 27 عامًا، ميكانيكي، يقيم دائرة المركز، مفاده العثور على جثة شقيقه المدعو بيشوي، 24 عامًا، ميكانيكي جرارات، في حالة تعفن داخل شقته السكنية.





وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه، قرّر أن المذكور يعيش بمفرده في شقة سكنية بذات الناحية، وكان يُعاني من مرض السكر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.



