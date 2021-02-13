ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عاش ومات وحيدًا.. شاب يعثر على جثة شقيقه مُتعفنة داخل شقته في سوهاج

السبت 13/فبراير/2021 - 05:36 م
جثة
جثة
Advertisements
أنغام الجنايني
عثر أهالي مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر مُتعفنة داخل شقته.

اقرأ أيضاً:

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من “مينا. ج. م”، 27 عامًا، ميكانيكي، يقيم دائرة المركز، مفاده العثور على جثة شقيقه المدعو بيشوي، 24 عامًا، ميكانيكي جرارات، في حالة تعفن داخل شقته السكنية.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه، قرّر أن المذكور يعيش بمفرده في شقة سكنية بذات الناحية، وكان يُعاني من مرض السكر، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مصرع طفل سقط من أعلى سلم الطابق الثاني بمنزل أسرته في سوهاج

داخل صندوق قمامة.. عمال نظافة يعثرون على رضيع حي في سوهاج

مصرع طفلة إثر سقوطها من أعلى سلم منزلها بالطابق الثاني في سوهاج

العثور على جثة مزارع مذبوح وسط الزراعات في سوهاج

نشوب حريق بمزرعة قصب بسوهاج

اكتشاف وفاته بعد 24 ساعة .. مصرع شاب إثر اختناقه بنيران التدفئة في سوهاج

ترشيحاتنا

بعد اكتشافها سرًا خطيرًا.. عروس توقف الزفة وتضرب العريس

قائمة بأسعار ومواصفات فيات تيبو موديل 2021.. صور

السودان.. اعتقال 30 من قادة نظام البشير بتهم تمويل الإرهاب

سر الصورة الحزينة.. ماذا حدث في غرفة ملابس الأهلي بعد ضربة جزاء مروان محسن؟

رغم خسارة ليستر سيتي ..محمد صلاح يتربع على عرش هدافي الدورى الانجليزي

طليقة ماجد المصرى.. منى إش إش تجرى عملية قسطرة فى القلب |تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول زيت جوز الهند

حسم مصير الامتحانات خلال ساعات.. ماذا ينتظر الطلاب في قرارات وزير التعليم؟

رسميا.. طرح ستروين C3 اير كروس فيس ليفت موديل 2021.. صور