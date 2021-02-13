مواطن يشكو من تخزين مواد قابلة للاشتعال في بعض الجراجات بالمعادي

أرسل القارئ حمزة مدحت شكوى لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، متضررا من وجود بعض الجراجات وتخزين مواد قابلة للاشتعال بها.





قال حمزة مدحت في شكواه: "سكان شارع شوقي عبد المنعم تقسيم اللاسلكي المعادي شارع شوقي عبد المنعم، يعانون من استخدام الجراجات الخاصة للسيارات في تخزين مواد قابلة للانفجار من أنابيب غاز وفريون والعديد من التعديات في منطقة اللاسلكي".





وأضاف أنه تم تقديم الكثير من الشكاوى للمسئولين في رئاسة حي البساتين ولكن لا حياة لمن تنادي، مطالبا المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.





ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.





ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.