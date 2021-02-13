ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 21 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23120 طن تشمل : 12070 طن فوسفات و8400 طن يوريا و2650 طن رمل.





وأضاف البيان، أن حركة الوارد من البضائع العامة 55257 طنا تشمل : 15260 طن ذرة و 7350 طن خردة و1385 طن خشب زان و8500 طن كسب صويا و1100 طن صودا و 6538 طن سكر و14924 طن قمح و 200 طن حديد .





وأوضح البيان ،أن بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 986 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بصل أخضر ) و حاصلات زراعية ( برسيم حجازى و بصل و شمر و سمسم و ينسون ) وفواكه (فراولة وبرتقال) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات و ألمانيا و الصين و هولندا و بنجلاديش و انجلترا و كرواتيا و سلوفينيا و اسبانيا و امريكا و الهند بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 664 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 3259 حاوية مكافئة .





وأشار البيان ،أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 69491 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36937 طنا كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2661 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا ، و عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاويه 40 قدم قادم من الاسكندرية ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 2688 شاحنة.









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